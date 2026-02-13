İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Rusiya Donetskə zərbə endirib: 5 ölü, 12 yaralı var

    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 15:44
    Rusiya Donetskə zərbə endirib: 5 ölü, 12 yaralı var

    Rusiya ordusunun Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutması nəticəsində 5 nəfər, o cümlədən bir uşaq həlak olub, daha 12 nəfər yaralanıb.

    "Report"un Ukrayna mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Rusiya Kramatorsk rayonunu 11 dəfə atəşə tutub. Biri uşaq olmaqla dörd nəfər həlak olub, dörd nəfər isə yaralanıb. Rusiya qoşunlarının fərdi yaşayış evinə zərbə endirməsi nəticəsində 8 yaşlı oğlan, onun 19 yaşlı əkiz qardaşları və 63 yaşlı qonşu həlak olub. İki qadın - uşaqların anası və nənəsi yaralanıb", - DİN-in telegram kanalındakı məlumatda deyilir.

    Bundan başqa, Kramatorsk rayonunun Çerkasskoye kəndində Rusiyanın PUA ilə endirdiyi zərbə nəticəsində bir nəfər həlak olub, daha iki nəfər yaralanıb. Malotaranovka qəsəbəsində üç nəfər xəsarət alıb. Drujkovka şəhərində də üç dinc sakin yaralanıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Donetsk
    РФ ударила по Донецкой области Украины: 5 погибших, 12 раненых
    Russia strikes Ukraine's Donetsk region: 5 killed, 12 wounded

    Son xəbərlər

    16:23

    Kiyev və Berlin ilin sonuna kimi 10 dron istehsalı müəssisəsi açacaq

    Digər ölkələr
    16:20

    Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"

    Futbol
    16:15
    Video

    Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

    Digər
    16:14

    Hindistan şirkəti ABŞ-dən Venesuela neftinin alınması üçün lisenziya alıb

    Region
    16:13
    Foto

    Dövlət Xidməti yaranma gününü qeyd edib

    Daxili siyasət
    16:12

    Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyil

    Region
    16:10

    Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olub

    Fərdi
    16:07

    Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    16:06

    Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti