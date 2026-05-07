РФ нанесла удары по пяти областям Украины: погибли 7 человек, почти 50 ранены

Вооруженные силы России атаковали Харьковскую, Херсонскую, Сумскую, Днепропетровскую и Запорожскую области Украины, в результате обстрелов погибли 7 человек, еще 47 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки ударам подверглись Харьков и еще 15 населенных пунктов области. В результате пострадали восемь мирных жителей.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего пострадали 12 человек.

Пять человек погибли и еще 11 получили ранения в результате российских ударов по Сумской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении полиции Сумской области.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские войска атаковали пять районов Днепропетровской области. Пострадали четыре человека.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что за сутки российские войска нанесли почти 800 ударов по 50 населенным пунктам. В результате погибли два человека, еще 12 получили ранения.