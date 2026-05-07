    Rusiya Ukraynanın beş vilayətinə zərbələr endirib: 7 ölü, 47 yaralı var

    • 07 may, 2026
    • 10:23
    Rusiya ordusu Ukraynanın Xarkov, Xerson, Sumı, Dnepr və Zaporojye vilayətlərinə hücum edib, 7 nəfər həlak olub, 47 nəfər yaralanıb.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat veriblər.

    Xarkov Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Oleq Sinequbov bildirib ki, son sutka ərzində Xarkov və vilayətin daha 15 yaşayış məntəqəsi zərbələrə məruz qalıb. Nəticədə səkkiz mülki şəxs xəsarət alıb.

    Xerson Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin Rusiya qoşunlarının Xerson vilayətini atəşə tutduğunu, nəticədə 12 nəfərin yaralandığını bildirib.

    Sumı vilayəti polisinin məlumatına görə, son sutka ərzində Rusiyanın zərbələri nəticəsində vilayətdə 5 nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb.

    Dnepr Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Aleksandr Qanjanın sözlərinə görə, Rusiya qoşunları Dnepr vilayətinin beş rayonuna hücum edib. Dörd nəfər xəsarət alıb.

    Zaporojye Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov qeyd edib ki, sutka ərzində Rusiya qoşunları 50 yaşayış məntəqəsinə təxminən 800 zərbə endirib. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 12 nəfər yaralanıb.

    РФ нанесла удары по пяти областям Украины: погибли 7 человек, почти 50 ранены
    Russian strikes hit five Ukrainian regions, killing 7 and injuring nearly 50

