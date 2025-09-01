РФ и Турция завершили тестирование финансирования АЭС "Аккую"
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 12:42
РФ и Турция завершили тестирование механизма финансирования строительства АЭС "Аккую" за счет газовых платежей Botas.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.
"Мы успешно завершили этап тестирования механизма клиринга, который позволит удовлетворить финансовые потребности "Аккую" за счет газовых платежей Botas", - сказал Эрдоган.
"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.
