РФ и Турция завершили тестирование финансирования АЭС "Аккую"

РФ и Турция завершили тестирование механизма финансирования строительства АЭС "Аккую" за счет газовых платежей Botas.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

"Мы успешно завершили этап тестирования механизма клиринга, который позволит удовлетворить финансовые потребности "Аккую" за счет газовых платежей Botas", - сказал Эрдоган.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.