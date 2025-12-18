Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Армении проверят состояние ж/д станций на границе с Турцией и Азербайджаном

    • 18 декабря, 2025
    • 14:33
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании правительства в четверг, поручил проверить состояние железнодорожных станций на границе с Азербайджаном Турцией.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Обсуждение началось в связи с тем, что на сегодняшнем заседании правительства было постановлено выделить около 330 млн драмов ($860 тыс.) на покупку частной земли для строительства стадиона в селе Гетаовит недалеко от Иджевана. Этот стадион должен стать одной из арен для молодежного чемпионата мира по футболу в 2029 году (в рамках совместной заявки Армении и Грузии). Для этого в Армении нужны 4 стадиона соответствующего стандарта УЕФА.

    Пашинян обратил внимание, что стадион футбольной школы в Иджеване в свое время построен рядом с городской железнодорожной станцией. В свете перспектив открытия границы с Азербайджаном и грузооборота на этом направлении, на станции может не оказаться места для нового грузового терминала.

    Поэтому нужно проверить, соблюдены ли нормы свободного пространства вокруг других пограничных железнодорожных станций – в Ерасхе (на границе с Нахчываном) и Ахуряне (на границе с Турцией), отметил премьер.

