    В Баку прошло мероприятие по случаю 50-летия создания AzMİU

    Наука и образование
    • 18 декабря, 2025
    • 14:34
    В Баку прошло мероприятие по случаю 50-летия создания AzMİU

    Прошло мероприятие по случаю 50-летия создания Азербайджанского университета архитектуры и строительства (AzMİU).

    Как сообщает Report, в рамках мероприятия была проведена выставка "Образование и наследие", организованная во Дворце Гюлистан.

    На выставке было представлено богатое историческое наследие вуза, научно-педагогические достижения и современная стратегия развития.

    В мероприятии приняли участие ректор AzMİU профессор Гюльчохра Мамедова, министр науки и образования Эмин Амруллаев.

    На мероприятии был продемонстрирован фильм, отражающий 50-летний путь развития AzMİU, научно-педагогические достижения и будущие стратегические цели.

    Кроме того, партнерские организации, внесшие вклад в развитие AzMİU, были награждены за плодотворное сотрудничество.

    В конце мероприятия руководство и педагогический состав университета направили обращение президенту Ильхаму Алиеву по случаю 50-летия создания высшего учебного заведения.

