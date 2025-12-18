В Баку прошло мероприятие по случаю 50-летия создания AzMİU

Прошло мероприятие по случаю 50-летия создания Азербайджанского университета архитектуры и строительства (AzMİU).

Как сообщает Report, в рамках мероприятия была проведена выставка "Образование и наследие", организованная во Дворце Гюлистан.

На выставке было представлено богатое историческое наследие вуза, научно-педагогические достижения и современная стратегия развития.

В мероприятии приняли участие ректор AzMİU профессор Гюльчохра Мамедова, министр науки и образования Эмин Амруллаев.

На мероприятии был продемонстрирован фильм, отражающий 50-летний путь развития AzMİU, научно-педагогические достижения и будущие стратегические цели.

Кроме того, партнерские организации, внесшие вклад в развитие AzMİU, были награждены за плодотворное сотрудничество.

В конце мероприятия руководство и педагогический состав университета направили обращение президенту Ильхаму Алиеву по случаю 50-летия создания высшего учебного заведения.