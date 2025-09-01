    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edib

    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:59
    Rusiya və Türkiyə Akkuyu AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edib

    Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" Atom Elektrik Stansiyasının (AES) tikintisinin "Botas"ın qaz ödənişləri hesabına maliyyələşdirilməsi sınağını başa çatdırıb.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çinin Tiencin şəhərində ŞƏT sammiti çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə bildirib.

    "Biz "Botas"ın qaz ödənişləri hesabına "Akkuyu"nun maliyyə ehtiyaclarını təmin edəcək klirinq mexanizminin sınaq mərhələsini uğurla başa çatdırdıq", - R.T.Ərdoğan deyib.

    "Rosatom" Türkiyənin Mersin vilayətində "Akkuyu" AES-in inşasını həyata keçirir. AES hər biri 1200 MVt gücündə dörd enerji blokundan ibarət olacaq.

