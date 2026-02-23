Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    РФ атаковала Одесскую область ударными дронами, есть жертвы

    23 февраля, 2026
    • 23 февраля, 2026
    • 10:08
    РФ атаковала Одесскую область ударными дронами, есть жертвы

    В ночь на понедельник российские войска вновь атаковали ударными дронами объекты в Одесской области, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

    "Ночью Россия вновь атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под обстрел попали объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. К сожалению, погибли два человека. По меньшей мере трое получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.

    Кипер отметил, что в результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, автосалон, а также транспортные средства.

    Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, но не взорвался.

    Лента новостей