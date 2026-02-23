Odessaya dron hücumu olub, ölən və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 10:19
Rusiya ordusu bazar ertəsinə keçən gecə hücum dronları ilə Odessa vilayətindəki obyektləri atəşə tutub, nəticədə iki nəfər həlak olub, daha üç nəfər yaralanıb.
"Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Odessa Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiper bildirib.
"Gecə Rusiya yenidən Odessa vilayətini hücum PUA-ları ilə ilə atəşə tutub. Sənaye, energetika və mülki infrastruktur obyektləri atəşə məruz qalıb. Təəssüf ki, iki nəfər həlak olub. Ən azı üç nəfər yaralanıb, onlara zəruri tibbi yardım göstərilir", - o, "Telegram"da yazıb.
Kiper qeyd edib ki, hücum nəticəsində istehsal obyektləri və anbarlar, inzibati binalar, avtosalon, eləcə də nəqliyyat vasitələri zədələnib.
