​Режим изоляции в Бельгии продлили

Власти Бельгии в пятницу продлили режим всеобщей изоляции еще на две недели - с 5 до 19 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Sudinfo.be

Такое решение, было принято по итогам заседания совета безопасности страны.

Напомним, что ранее режим изоляции действовал до 5 апреля. Согласно ограничительным мерам, жителям Бельгии запрещается проводить праздники и иные встречи. Выходить можно только по экстренным делам и за продуктами. В стране закрыты школы, рестораны и кафе. За соблюдением режима следит полиция, за нарушение полагаются серьезные штрафы.