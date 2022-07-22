Reuters: Венгрия против плана ЕК по сокращению потребления газа на 15%

Венгрия высказалась против плана Европейской комиссии (ЕК) о сокращении потребления газа на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года.

Венгрия высказалась против плана Европейской комиссии (ЕК) о сокращении потребления газа на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, дипломаты ряда стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу предложения ЕК вскоре после публикации соответствующего документа в среду. Как отмечает агентство, основная проблема заключается в сомнениях некоторых государств-членов в том, что возможное введение чрезвычайной ситуации и установление Еврокомиссией обязательных целевых показателей по сокращению потребления законны.

Венгрия, в частности, заявила, что проводит переговоры с Россией о дополнительных закупках газа. В четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, выступая в Москве на пресс-конференции после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, отметил, что Будапешт хотел бы достичь договоренности о закупке дополнительных объемов природного газа в РФ как можно скорее.

В свою очередь Еврокомиссия отметила, что обсуждения данного решения между странами ЕС - это нормально, однако назвала очевидной необходимость сокращения потребления газа.