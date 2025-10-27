Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Reuters: В Камеруне во время акции протеста убили четырех человек

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 00:27
    По меньшей мере четыре человека убиты во время организованной оппозицией демонстрации в экономической столице Камеруна городе Дуала, участники которой требовали признать победу своего кандидата Бакари Исса Чиромы на состоявшихся 12 октября президентских выборах.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на предвыборный штаб Чиромы.

    Во время демонстрации, передает агентство, началась стрельба. Официальных сообщений властей о жертвах в ходе акции протеста нет.

    Накануне Чирома призвал провести 26 октября во всех городах страны демонстрации в свою поддержку. "Выходите, организуйте мирные марши на всех крупных [городских] перекрестках", - приводит выдержки из его обращения новостной портал Actu Cameroun.

    Между тем в социальных сетях Камеруна в последние часы распространилась информация о том, что Чирома бежал из страны за границу. Лидер оппозиции опроверг ее и заявил, что готовит "победоносную демонстрацию".

    акции протеста Камерун погибшие

