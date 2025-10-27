Kamerunda müxalifətin etiraz aksiyasında 4 nəfər öldürülüb
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2025
- 01:38
Kamerunun iqtisadi paytaxtı Dualada müxalifətin təşkil etdiyi nümayiş zamanı azı 4 nəfər həlak olub.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" Çiromanın seçki qərargahına istinadən məlumat yayıb.
Nümayiş zamanı atışma baş versə də, ölənlərlə bağlı rəsmi qurumlar səssiz qalmağa üstünlük veriblər.
Qeyd edək ki, etirazçılar oktyabrın 12-də keçiriləcək prezident seçkilərində namizədləri Bakari İssa Çiromanın tanınmasını tələb ediblər. Ciroma isə öz növbəsində oktyabrın 26-da ölkənin bütün şəhərlərində onu dəstəkləyənləri nümayişlərə çağırıb.
Bu arada, son saatlarda Kamerun sosial mediasında Ciromanın ölkədən qaçdığına dair xəbərlər yayılıb. Müxalifət lideri bunu təkzib edib və "zəfər nümayişi" hazırladığını bildirib.
Son xəbərlər
02:42
Litva Belarusla bütün keçid məntəqələrini bağlayıbDigər ölkələr
02:18
Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıbDigər ölkələr
01:38
Kamerunda müxalifətin etiraz aksiyasında 4 nəfər öldürülübDigər ölkələr
01:11
"Arsenal" bu mövsüm ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıbFutbol
00:34
Senator: Tramp Venesuelada quru əməliyyatla bağlı dinləmələr keçirəcəkDigər ölkələr
00:00
Ermənistanın Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 5 il ötürDaxili siyasət
23:47
"Real Madrid" - "Barselona" matçı dava ilə yekunlaşıbFutbol
23:37
Foto
Dünya çempionatı: Azərbaycanın bir güləşçisi qızıl, digəri gümüş medal qazanıbKomanda
23:24