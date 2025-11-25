Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Reuters: В Британии впервые переименуют названную в честь принца Эндрю улицу

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 03:37
    Reuters: В Британии впервые переименуют названную в честь принца Эндрю улицу

    Город в Северной Ирландии впервые в Британии переименует улицу, ранее названную в честь принца Эндрю, которого лишили титула из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    "К сожалению, предполагаемые действия Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили этот совет возможности продолжать чтить его так, как это делали добрые люди Центрального и Восточного Антрима в прошлом", - заявила член регионального совета Анна Генри.

    По сведениям агентства, улица принца Эндрю будет переименована в честь королевы Елизаветы II (1926-2022).

    Напомним, что 30 октября король Великобритании Карл III начал процедуру лишения принца Эндрю права на титул и почести принца. Ранее Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном. Однако он оставался принцем на том основании, что он - сын королевы Елизаветы II.

    Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

    В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

    принц Эндрю дело Эпштейна Великобритания
