Reuters: В Британии впервые переименуют названную в честь принца Эндрю улицу

Город в Северной Ирландии впервые в Британии переименует улицу, ранее названную в честь принца Эндрю, которого лишили титула из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"К сожалению, предполагаемые действия Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили этот совет возможности продолжать чтить его так, как это делали добрые люди Центрального и Восточного Антрима в прошлом", - заявила член регионального совета Анна Генри.

По сведениям агентства, улица принца Эндрю будет переименована в честь королевы Елизаветы II (1926-2022).

Напомним, что 30 октября король Великобритании Карл III начал процедуру лишения принца Эндрю права на титул и почести принца. Ранее Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном. Однако он оставался принцем на том основании, что он - сын королевы Елизаветы II.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.