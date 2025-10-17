Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 22:58
    Брат короля Великобритании принц Эндрю перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Как передает Report, об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца.

    "По итогам обсуждений с королем [Карлом III] и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды", - сказал принц.

    Отметим, что Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

    В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

