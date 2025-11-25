İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Reuters": Britaniyada ilk dəfə şahzadənin şərəfinə adlandırılan küçənin adı dəyişdiriləcək

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 04:43
    Reuters: Britaniyada ilk dəfə şahzadənin şərəfinə adlandırılan küçənin adı dəyişdiriləcək

    Böyük Britaniyada ilk dəfə olaraq Şimali İrlandiyada amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynlə əlaqəsinə görə titulundan məhrum edilmiş Şahzadə Endryunun şərəfinə adlandırılan küçənin adı dəyişdiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Agentliyin məlumatına görə, Şahzadə Endryu küçəsi Kraliça II Yelizavetanın (1926-2022) şərəfinə adlandırılacaq.

    Britaniya Kralı III Çarlz qardaşı Şahzadə Endryunun "Şahzadə" titulunu və fəxri adlarını rəsmi qaydada ləğv etmək prosesinə başlayıb.

    Həmçinin Endryuya Vindzordakı "Royal Lodge" malikanəsini tərk etməsi üçün rəsmi bildiriş göndərilib. Kral ailəsindən verilən açıqlamada qeyd olunub ki, fəxri adların ləğvi üçün rəsmi proses bu gün başladılıb. O, bundan sonra Endryu Mauntbatten Vindzor adı ilə tanınacaq.

    Bəyanatda, həmçinin vurğulanıb ki, bu qərarlar Endryunun özünə qarşı irəli sürülən iddiaları inkar etməsinə baxmayaraq, zəruri hesab olunur.

    Məlumata görə, Endryu bundan sonra Kral ailəsinə məxsus Sandrinham ərazisindəki bir mülkiyyətə köçəcək və yaşayış xərcləri Kral tərəfindən şəxsi vəsaitlə qarşılanacaq.

    Böyük Britaniya şahzadə Ceffri Epşteyn
    Reuters: В Британии впервые переименуют названную в честь принца Эндрю улицу

    Son xəbərlər

    06:12

    BMT-nin Baş Qərargahında "Azərbaycan Xalçalarının İkinci Həyatı" sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    05:50

    Yəməndə qubernatorun kortejinə hücum nəticəsində 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:17

    "Bild": Almaniyanın demək olar ki, hər bir şəhəri iflas ərəfəsindədir

    Digər ölkələr
    04:43

    "Reuters": Britaniyada ilk dəfə şahzadənin şərəfinə adlandırılan küçənin adı dəyişdiriləcək

    Digər ölkələr
    04:16

    Yeni Zelandiyada bütün vəhşi pişiklər öldürüləcək

    Digər ölkələr
    03:32

    Zelenski bu həftə Vaşinqtona getməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    03:09

    KİV: Tramp Maduro ilə şəxsən özü danışmaq istəyir

    Digər ölkələr
    02:36

    "Mançester Yunayted" öz meydanında azlıqda qalan "Everton"a uduzub

    Futbol
    02:03

    Fransızlar bir ayda "Livret A" hesablarından rekord məbləğdə vəsait çıxarıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti