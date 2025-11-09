Reuters: В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции
- 09 ноября, 2025
- 01:53
Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из России в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
"Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год", - говорится в материале.
Отмечается, что Венгрия в соответствии с договоренностями с Соединенных Штатах будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
Ранее Орбан сообщил, что США сделали исключение для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток".