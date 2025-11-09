Reuters: В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции

Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из России в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год", - говорится в материале.

Отмечается, что Венгрия в соответствии с договоренностями с Соединенных Штатах будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

Ранее Орбан сообщил, что США сделали исключение для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток".