İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    KİV: Ağ Ev Orbanın sanksiya barədə sözlərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 02:48
    KİV: Ağ Ev Orbanın sanksiya barədə sözlərini təkzib edib

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın Rusiyadan Macarıstana neft və qaz tədarükünün ABŞ-nin sanksiyalarından azad edilməsi barədə bəyanatı Ağ Ev tərəfindən təkzib olunub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" ABŞ rəsmisinə istinadən xəbər verib.

    "Ağ Ev rəsmisi elektron poçtda... şənbə günü istisnanın bir il davam etdiyini təkrarlayıb", - məlumatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, ABŞ ilə müqavilələrinə uyğun olaraq, Macarıstan enerji tədarükünü şaxələndirəcək və təxminən 600 milyon dollar dəyərində müqavilələr çərçivəsində Amerikanın mayeləşdirilmiş təbii qazını (LNG) almağı öhdəsinə götürüb.

    Ordan daha əvvəl ABŞ-nin Macarıstan üçün "Dostluq" və "Türk axını" boru kəmərləri ilə Rusiya enerji daşıyıcılarını almasına icazə verərək istisna etdiyini söyləyib.

    Viktor Orban Macarıstan Ağ Ev
    Reuters: В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции

    Son xəbərlər

    04:09

    Antuan Qrizmann Messinin La Liqa rekordunu qırıb

    Futbol
    03:39
    Foto

    Azərbaycan şahmatçısı: Avropa çempionatındakı qələbəmi Zəfər Gününə həsr edirəm

    Fərdi
    03:25

    Suriya Prezidenti ABŞ-yə rəsmi səfər edib

    Digər ölkələr
    02:48

    KİV: Ağ Ev Orbanın sanksiya barədə sözlərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    02:24

    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    02:15
    Foto

    Avropa çempionu olmuş Azərbaycan şahmatçısı Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    01:56

    KİV: Ərəb ölkələri ABŞ-nin Qəzzanın qismən bərpası planını rədd edib

    Digər ölkələr
    01:23
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın qədim silahları və süvarilik mədəniyyəti

    Daxili siyasət
    00:58

    KİV: ABŞ rəsmiləri anbarları miqrantların saxlanma mərkəzlərinə çevirmək istəyirlər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti