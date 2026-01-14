Reuters: США планируют арестовать десятки танкеров с нефтью Венесуэлы

Американская администрация подала в суд ходатайство о выдаче ордеров на арест значительного количества танкеров, используемых для перевозки венесуэльской нефти.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters, ссылаясь на источники.

Речь идет о десятках судов, которые перевозят нефть из Венесуэлы или делали это в прошлом.

Агентство напомнило, что за последние несколько недель американские военные захватили в международных водах пять судов, которые либо перевозили венесуэльскую нефть, либо делали это в прошлом. Захваты были частью кампании по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и установлению контроля Соединенных Штатов над венесуэльской нефтью.