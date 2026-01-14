ABŞ Venesuela nefti daşıyan onlarla tankeri ələ keçirmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 14 yanvar, 2026
- 07:39
ABŞ administrasiyası Venesuela neftinin daşınması üçün istifadə edilən xeyli sayda tankerin müsadirə edilməsi üçün order verilməsi məqsədilə məhkəməyə ərizə təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Söhbət Venesueladan neft daşıyan və ya keçmişdə "qara qızıl" aparan onlarla gəmidən gedir.
Agentlik xatırladıb ki, son bir neçə həftə ərzində ABŞ ordusu beynəlxalq sularda ya Venesuela nefti daşıyan, ya da əvvəllər belə etmiş beş gəmini ələ keçirib.
