Reuters: Шольц не принял предложение Макрона поехать в Китай вместе

Канцлер Германии Олаф Шольц не принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона поехать в Китай вместе.
Как передает Report, об этом сообщил Reuters.
По данным агентства, Макрон предложил Шольцу поехать вместе, чтобы послать сигнал о единстве Евросоюза, но Шольц отклонил это предложение.
Отмечается, что визит канцлера Германии в Китай состоялся после того, как власти ФРГ разрешили китайской госкомпании приобрести долю в портовом терминале Гамбурга, несмотря на возражения партнеров по коалиции и опасения со стороны США.
Директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй отметил, что в данном случае речь идет о проверке отношений между Китаем и Германией и даже Западом в целом. По его словам, если этот визит окажется успешным, Макрон в КНР приедет через месяц.