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Reuters: Шольц не принял предложение Макрона поехать в Китай вместе

Reuters: Шольц не принял предложение Макрона поехать в Китай вместе Канцлер Германии Олаф Шольц не принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона поехать в Китай вместе.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 12:31
Reuters: Шольц не принял предложение Макрона поехать в Китай вместе

Канцлер Германии Олаф Шольц не принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона поехать в Китай вместе.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters.

По данным агентства, Макрон предложил Шольцу поехать вместе, чтобы послать сигнал о единстве Евросоюза, но Шольц отклонил это предложение.

Отмечается, что визит канцлера Германии в Китай состоялся после того, как власти ФРГ разрешили китайской госкомпании приобрести долю в портовом терминале Гамбурга, несмотря на возражения партнеров по коалиции и опасения со стороны США.

Директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй отметил, что в данном случае речь идет о проверке отношений между Китаем и Германией и даже Западом в целом. По его словам, если этот визит окажется успешным, Макрон в КНР приедет через месяц.

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Версия на английском языке Reuters: Scholz declines Macron's offer to go together to Beijing

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