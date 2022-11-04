Reuters: Шольц не принял предложение Макрона поехать в Китай вместе

Канцлер Германии Олаф Шольц не принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона поехать в Китай вместе.

Канцлер Германии Олаф Шольц не принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона поехать в Китай вместе.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters.

По данным агентства, Макрон предложил Шольцу поехать вместе, чтобы послать сигнал о единстве Евросоюза, но Шольц отклонил это предложение.

Отмечается, что визит канцлера Германии в Китай состоялся после того, как власти ФРГ разрешили китайской госкомпании приобрести долю в портовом терминале Гамбурга, несмотря на возражения партнеров по коалиции и опасения со стороны США.

Директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй отметил, что в данном случае речь идет о проверке отношений между Китаем и Германией и даже Западом в целом. По его словам, если этот визит окажется успешным, Макрон в КНР приедет через месяц.