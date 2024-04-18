Республика Корея выделит $200 млн на гуманитарную помощь Украине в 2024 году

Республика Корея планирует выделить 200 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Украине в этом году.

Республика Корея планирует выделить 200 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Украине в этом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов страны Чхве Сан Мок.

Эта сумма входит в 2,3 млрд долларов, которые президент Республики Корея Юн Сок Ёль ранее обещал выделить Киеву в том числе в средне- и долгосрочной перспективе. "2,1 млрд долларов будут выделены через Фонд экономического развития и сотрудничества в средне- и долгосрочной перспективе на реконструкцию Украины и на работу на ключевых инфраструктурных объектах, планируется выделить 200 млн долларов в качестве гуманитарной помощи в течение года на срочные нужды", - привело министерство финансов слова Чхве Сан Мока.

Южнокорейский министр рассказал об этих планах на очередном "круглом столе" в Вашингтоне, посвященном оказанию помощи Украине. Министерство планирования и финансов также указало, что Южная Корея выделит по 50 млн долларов фондам Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития в поддержку Киева.

В сентябре 2023 года во время сессии саммита Группы двадцати в Нью-Дели президент Юн Сок Ёль заявил о планах предоставить Украине 2,3 млрд долларов в виде гуманитарной помощи и долгосрочных льготных кредитов. Фонд экономического развития и сотрудничества, через который будут выделены средства, был основан Республикой Корея в 1987 году.