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Рейтинг Байдена достиг нового антирекорда

Рейтинг Байдена достиг нового антирекорда Агрегатор социологических опросов на сайте FiveThirtyEight предположил, что процент американцев, не одобряющих деятельность администрации президента Джозефа Байдена достиг 51,7%.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 00:35
Рейтинг Байдена достиг нового антирекорда
Джозеф Байден

Агрегатор социологических опросов на сайте FiveThirtyEight предположил, что процент американцев, не одобряющих деятельность администрации президента Джозефа Байдена достиг 51,7%.

Как передает Report, на сайте социологической службы Rasmussen Reports сообщается об еще одном "антирекорде" Джозефа Байдена - 16 ноября впервые тех, кто "однозначно поддерживает" (20%) нынешнюю администрацию на 30% меньше, чем тех, кто "однозначно не поддерживает" (50%).

Джозеф Байден занимает пост президента США с января 2021 года. Изначально, его антирейтинг был ниже 35%, однако уже к концу августа граждан, одобряющих политику Белого дома, стало меньше тех, кто не одобряют. Для сравнения антирейтинг Трампа к 16 ноября 2017 года - первого года его президентства составлял 55,5%, а Барака Обамы к середине ноября 2009 года - 44%.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Baydenin reytinqi rekord dərəcədə düşüb

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