Рейтинг Байдена достиг антирекорда времен Второй мировой войны

Популярность президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны.

Популярность президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на анализ результатов исследований Gallup, американского института общественного мнения.

Отмечается, что рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56% до 44,7%), и такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга 10 предыдущих президентов страны. Предыдущим обладателем "рекорда" по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й президент США Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 п. п.

Отметим, что снижение рейтинга Дональда Трампа, непосредственного предшественника Байдена на президентском посту, составило 4,4 п. п., указало издание.

Для сравнения, рейтинг популярности 43-го президента США Джорджа Буша-младшего за первые девять месяцев президентства вырос на 13,1 п. п., а рейтинг 41-го президента США, Джорджа Буша-старшего, на 12,0 п. п.

Издание отмечает, что популярность Байдена стала падать в июле, когда в стране выросла заболеваемость коронавирусом, а хаотичный вывод американских войск из Афганистана в конце августа лишь усугубил ситуацию.