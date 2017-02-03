 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Разведка Нидерландов обвинила Россию, Иран и Китай в кибератаках

    Роб Бертоле: Я считаю это угрозой для нашей демократии

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Россия, Китай и Иран совершили сотни попыток взломать правительственные департаменты, а также данные нидерландских компаний за последние полгода. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Dutch News, об этом заявил директор службы Общей разведки и безопасности Нидерландов Роб Бертоле.

    "Я считаю это угрозой для нашей демократии. Опасность заключается в том, что они смогут оказывать влияние на работу парламента, а также на принятие решений властями", - заявил Бертоле.

    Вместе с этим, подчеркнул он, нет смысла в том, чтобы принимать какие-либо действия в отношении России и других стран, так как они будут отрицать причастность к кибератакам.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi