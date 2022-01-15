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Ракетный запуск КНДР осуществлялся железнодорожным ракетным полком

Ракетный запуск КНДР осуществлялся железнодорожным ракетным полком Ракетный запуск КНДР 14 января осуществлялся силами железнодорожного ракетного полка.
Другие страны
15 января 2022 г. 06:20
Ракетный запуск КНДР осуществлялся железнодорожным ракетным полком

Ракетный запуск КНДР 14 января осуществлялся силами железнодорожного ракетного полка.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, цель ракетных учений заключалась в подтверждении боеготовности и усилении наступательного потенциала полка. Были запущены две тактические управляемые ракеты, они поразили цель в Японском море.

По данным Министерства обороны Японии, власти КНДР в пятницу осуществили на западе страны по меньшей мере один запуск баллистической ракеты в восточном направлении. Высота ее полета в наивысшей точке составила около 50 км, она пролетела порядка 400 км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Это уже третий ракетный пуск Пхеньяна в нынешнем году.

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