Рафаэль Гросси вступит в должность главы МАГАТЭ 2 декабря

Рафаэль Гросси приступит к обязанностям главы МАГАТЭ после одобрения генеральной конференции на ее внеочередной сессии 2 декабря.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Накануне совет управляющих МАГАТЭ избрал постпреда Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора агентства, cегодня совет официально назначил Гросси на этот пост.

"Однако необходимо завершить все процедуры. С этой целью совет управляющих сегодня провел встречу для официального назначения постпреда Гросси. Следующий шаг - одобрение генеральной конференции 2 декабря на внеочередной сессии. После этого новый генеральный директор немедленно приступит к своим обязанностям", - написал М.Ульянов в Twitter.

Отметим, что глава МАГАТЭ назначается на четыре года.