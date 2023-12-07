Работы по укреплению башни в итальянской Болонье обойдутся в 20 млн евро

Работы по укреплению башни Гаризенда в итальянской Болонье, которой грозит обрушение, обойдутся в 20 млн евро и займут не менее 10 лет.

Работы по укреплению башни Гаризенда в итальянской Болонье, которой грозит обрушение, обойдутся в 20 млн евро и займут не менее 10 лет.

Как передает Report , об этом сообщил мэр Маттео Лепоре.

В последнее время эта башня высотой 48 м, более низкая чем соседняя - Торре-дельи-Азинелли (97 м), всегда немного наклоненная, накренилась еще сильнее, что видно невооруженным глазом. Проведенные технические оценки подтвердили, что памятник, построенный в центре города на рубеже ХI-XII веков, нуждается в реконструкции. Опасения по поводу обрушения вызвали подземные толчки, произошедшие в октябре. В этом же месяце площадь вокруг башен оцеплена.

Итальянский департамент гражданской защиты объявил "желтый" уровень тревоги для района вокруг двух башен, что означает, что зона находится под наблюдением, но считается, что непосредственного риска для безопасности людей нет. Площадь Двух башен всегда была важной транспортной артерией, и сейчас с ее закрытием необходимо значительно изменить график движения, в том числе общественного транспорта. Местные торговцы уже протестуют против многолетнего закрытия и требуют компенсаций. Гаризенда - одна из известных достопримечательностей Болоньи и даже упоминается в "Божественной комедии" Данте Алигьери.