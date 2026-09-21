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    Пять телеканалов США прекратили освещать мероприятия с участием Трампа

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 22:00
    Пять телеканалов США прекратили освещать мероприятия с участием Трампа

    Пять крупнейших американских телеканалов прекратили освещение мероприятий президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, решение стало протестом против отказа Белого дома предоставить нескольким медиа доступ к президенту.

    В телевизионный пул входят ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC. Телеканалы по очереди обеспечивают съемку президента и передают полученные кадры другим медиа.

    CNN должна была дежурить в пуле 21 сентября и обеспечивать освещение поездки Трампа в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Однако Белый дом не позволил телеканалу выполнить эту задачу.

    После этого руководитель вашингтонского бюро Fox News и глава телевизионного пула Брайан Боттон сообщил, что замены CNN не будет. В результате пул не будет освещать мероприятия Трампа.

    "Общественность жизненно заинтересована в получении точной и независимой информации о работе правительства. Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации из-за того, что ей не нравится, как та освещает события", – говорится в совместном заявлении пяти телеканалов.

    Телевизионный пул продолжит работать на других мероприятиях, в частности, связанных с Конгрессом, VIP-персонами и отдельными событиями в Вашингтоне и других городах.

    Напомним, что 21 сентября CNN, MS NOW и Politico подали иск против администрации Трампа, заявив, что это ограничение нарушает их права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

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