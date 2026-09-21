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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    CNN, MS NOW и Politico подали иск против администрации Трампа

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 14:41
    CNN, MS NOW и Politico подали иск против администрации Трампа

    Три американские новостных организации - CNN, MS NOW и Politico - подали иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с ограничением доступа их журналистов в Белый дом.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, организации требуют восстановить доступ своим ресурсам, ссылаясь на права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.

    CNN, MS NOW и Politico заявили, что Белый дом отозвал аккредитацию их журналистов без предварительного уведомления и соблюдения каких-либо процедур.

    Отметим, что 19 сентября Трамп объявил о запрете для CNN, MS NOW и Politico на доступ в Белый дом.

    Дональд Трамп Белый дом
    CNN, MS NOW və "Politico" Tramp administrasiyasına qarşı iddia qaldırıb

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