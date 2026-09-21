CNN, MS NOW и Politico подали иск против администрации Трампа
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 14:41
Три американские новостных организации - CNN, MS NOW и Politico - подали иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с ограничением доступа их журналистов в Белый дом.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, организации требуют восстановить доступ своим ресурсам, ссылаясь на права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.
CNN, MS NOW и Politico заявили, что Белый дом отозвал аккредитацию их журналистов без предварительного уведомления и соблюдения каких-либо процедур.
Отметим, что 19 сентября Трамп объявил о запрете для CNN, MS NOW и Politico на доступ в Белый дом.
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