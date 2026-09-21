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    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 23:06
    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Amerikanın ən böyük beş telekanalı ABŞ Prezidenti Donald Trampın tədbirlərini işıqlandırmağı dayandırıb.

    "Report" "CNN"ə istinadən xəbər verir ki, qərar Ağ Evin bir neçə mediaya prezidentə çıxış imkanı verməkdən imtina etməsinə qarşı etiraz xarakteri daşıyıb.

    Birləşmiş xüsusi çəkiliş qrupuna "ABC", "CBS", "CNN", "Fox News" və "NBC" daxildir. Telekanallar növbə ilə prezidentin çəkilişini təmin edir və əldə olunan kadrları digər medialara ötürürlər.

    "CNN" sentyabrın 21-də qrupda növbətçi olmalı və Trampın Nyu-Yorka, BMT Baş Assambleyasına səfərinin işıqlandırılmasını təmin etməli idi. Lakin Ağ Ev telekanala bu tapşırığı yerinə yetirməyə imkan verməyib.

    Bundan sonra "Fox News"un Vaşinqton bürosunun rəhbəri Brayan Botton "CNN"in əvəzlənməyəcəyini bildirib. Nəticədə qrup Trampın tədbirlərini işıqlandırmayacaq.

    "İctimaiyyət hökumətin işi haqqında dəqiq və müstəqil məlumat almaqda maraqlıdır. Heç bir administrasiya xəbər təşkilatının hadisələri necə işıqlandırması xoşuna gəlmir deyə onun fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır", – beş telekanalın birgə bəyanatında bildirilib.

    Çəkiliş qrupu digər tədbirlərdə, xüsusən də konqres və Vaşinqtonda, eləcə də digər şəhərlərdəki ayrı-ayrı hadisələrlə bağlı fəaliyyətini davam etdirəcək.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 21-də "CNN", "MS NOW" və "Politico" bu məhdudiyyətlə bağlı Tramp administrasiyasına qarşı iddia qaldırıb.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Ağ Ev (Vaşinqton)
    Пять телеканалов США прекратили освещать мероприятия с участием Трампа

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