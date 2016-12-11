Число погибших при взрыве в Каире возросло до 25 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в Каире возросло до 25 человек, в основном, это женщины и дети.

Как передает Report, об этом сообщил в эфире телеканала CBC Extra министр здравоохранения Египта Ахмед Имад ад-Дин Рады.

Он подтвердил, что взрыв произошел в правом крыле собора, где обычно молятся женщины.

По последним данным, несколько десятков человек пострадали. Среди погибших и раненых в результате взрыва есть дети. Источник в МВД Египта сообщил, что многие из раненых находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв может возрасти. Ранее сообщалось о 22 погибших.

***13:33

Не менее пяти человек погибли, 10 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье у христианской церкви в районе Аббасия в Каире.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел рядом с кафедральным собором коптской церкви.