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    Число погибших при взрыве в Каире возросло до 25 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Среди погибших и раненых в результате взрыва есть дети

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в Каире возросло до 25 человек, в основном, это женщины и дети.

    Как передает Report, об этом сообщил в эфире телеканала CBC Extra министр здравоохранения Египта Ахмед Имад ад-Дин Рады.

    Он подтвердил, что взрыв произошел в правом крыле собора, где обычно молятся женщины.

    По последним данным, несколько десятков человек пострадали. Среди погибших и раненых в результате взрыва есть дети. Источник в МВД Египта сообщил, что многие из раненых находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв может возрасти. Ранее сообщалось о 22 погибших.

    ***13:33

    Не менее пяти человек погибли, 10 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье у христианской церкви в районе Аббасия в Каире.

    Как передает Report, об этом сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на местную полицию.

    Взрыв произошел рядом с кафедральным собором коптской церкви.

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