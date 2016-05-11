Пять человек арестованы в Австралии за попытку примкнуть к ИГ

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Полиция Австралии сообщает об аресте пятерых мужчин, подозреваемых в планах пересечь океан на рыбацкой лодке и присоединиться к группировке "Исламское государство" в Сирии, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

Сообщается, что мужчины перевозили лодку на автомобиле из Мельбурна в город Кэрнс в штате Квинсленд.

Паспорта всех подозреваемых были аннулированы, чтобы не дать им возможности покинуть страну.

Полиция предполагает, что мужчины намеревались добраться из Австралии до Филиппин через Индонезию, а затем отправиться оттуда в Сирию.

По оценкам властей Австралии, около 110 граждан страны воюют на стороне "Исламского государства" в странах Ближнего Востока.