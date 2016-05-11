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    Пять человек арестованы в Австралии за попытку примкнуть к ИГ

    Они подозреваются в планах пересечь океан на рыбацкой лодке и присоединиться к группировке ИГ в Сирии

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Полиция Австралии сообщает об аресте пятерых мужчин, подозреваемых в планах пересечь океан на рыбацкой лодке и присоединиться к группировке "Исламское государство" в Сирии, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

    Сообщается, что мужчины перевозили лодку на автомобиле из Мельбурна в город Кэрнс в штате Квинсленд.

    Паспорта всех подозреваемых были аннулированы, чтобы не дать им возможности покинуть страну.

    Полиция предполагает, что мужчины намеревались добраться из Австралии до Филиппин через Индонезию, а затем отправиться оттуда в Сирию.

    По оценкам властей Австралии, около 110 граждан страны воюют на стороне "Исламского государства" в странах Ближнего Востока.

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