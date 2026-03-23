ПВО ОАЭ сегодня перехватили 7 баллистических ракет и 16 БПЛА
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 15:02
Противовоздушная оборона (ПВО) ОАЭ за сегодняшний день перехватила 7 баллистических ракет и 16 беспилотников, запущенных Ираном.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные минобороны ОАЭ.
Газета отмечает, что с начала совместной операции США и Израиля против Ирана ОАЭ стали страной, наиболее подверженной атакам со стороны Ирана. За период эскалации по стране было выпущено 352 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1789 беспилотников.
Последние новости
