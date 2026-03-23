BƏƏ-nin HHM sistemləri bu gün 7 ballistik raket və 16 PUA-nı ələ keçirib
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 15:22
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemləri bu gün ərzində İran tərəfindən buraxılmış 7 ballistik raket və 16 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) ələ keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti BƏƏ Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Qəzet qeyd edib ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı birgə əməliyyatının başlanmasından bəri BƏƏ İran tərəfindən ən çox hücumlara məruz qalan ölkəyə çevrilib. Gərginliyin artdığı dövrdə ölkəyə 352 ballistik, 15 qanadlı raket və 1789 PUA atılıb.
15:22
BƏƏ-nin HHM sistemləri bu gün 7 ballistik raket və 16 PUA-nı ələ keçiribDigər ölkələr
15:21
Azərbaycan nasos istehsalını 32 %-dən çox artırıbSənaye
15:15
Sumqayıtda 40 min abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqDaxili siyasət
15:13
Abbas Əraqçi və Hakan Fidan Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
15:11
Tramp İranın enerji infrastrukturuna zərbələri beş gün təxirə salmağı tapşırıbDigər ölkələr
15:09
Brunu Gimaraeş "Nyukasl"da qalmaq qərarına gəlibFutbol
15:08
Baş Qərargah: Primorskdakı neft terminalına və Başqırdıstandakı NEZ-ə zərbə endirilibDigər ölkələr
14:52
Foto
Fərqli inanclar, eyni həyat: cəmi bir azərbaycanlı ailənin yaşadığı Gürcüstanın çoxmillətli kəndindən REPORTAJRegion
14:42