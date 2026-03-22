    ПВО ОАЭ перехватила 4 ракеты и 25 беспилотников, запущенных из Ирана

    22 марта, 2026
    15:59
    ПВО ОАЭ перехватила 4 ракеты и 25 беспилотников, запущенных из Ирана

    Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов 22 марта перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны ОАЭ, опубликованной в X.

    Отмечается, что с начала эскалации силы ПВО страны перехватили 345 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 773 беспилотника.

    В ведомстве сообщили, что с начала конфликта жертвами атак стали восемь человек - два военнослужащих ВС ОАЭ и шесть мирных жителей. Среди погибших - граждане Бангладеш, Непала, Пакистана и Палестины.

    Число раненых достигло 160 человек, среди них - представители почти трех десятков стран. Граждан России среди пострадавших нет.

    В Минобороны подчеркнули, что за последние сутки новых жертв и раненых в результате ударов зафиксировано не было.

    Министерство обороны ОАЭ Беспилотники Ирана Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    UAE air defenses intercept missiles and drones launched from Iran
    Ты - Король

    ПВО ОАЭ перехватила 4 ракеты и 25 беспилотников, запущенных из Ирана

