ПВО ОАЭ перехватила 4 ракеты и 25 беспилотников, запущенных из Ирана

Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов 22 марта перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны ОАЭ, опубликованной в X.

Отмечается, что с начала эскалации силы ПВО страны перехватили 345 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 773 беспилотника.

В ведомстве сообщили, что с начала конфликта жертвами атак стали восемь человек - два военнослужащих ВС ОАЭ и шесть мирных жителей. Среди погибших - граждане Бангладеш, Непала, Пакистана и Палестины.

Число раненых достигло 160 человек, среди них - представители почти трех десятков стран. Граждан России среди пострадавших нет.

В Минобороны подчеркнули, что за последние сутки новых жертв и раненых в результате ударов зафиксировано не было.