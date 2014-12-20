Путин: запугать, сдержать, изолировать Россию ни у кого не получится

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин заявил, что запугать, сдержать и изолировать Россию никогда ни у кого не получалось и не получится.

Глава государства обратил внимание, что все чаще откровенно звучат заявления о том, что Россия должна "дорого заплатить за свою независимую позицию, за то, что поддерживает соотечественников, за Крым, за Севастополь, иногда, кажется, просто за то, что мы существуем", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Очевидно, что запугать нас, сдержать, изолировать Россию ни у кого не получится. Никогда не получалось и никогда не получится", — сказал Путин, выступая в субботу в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности.

Он напомнил, что подобные попытки не раз предпринимались на протяжении столетий, а в XX веке — неоднократно.

"Ничего не получалось и сейчас ничего не получится. При этом мы должны быть готовы проходить через определенные трудности и давать всегда адекватный ответ на любые угрозы нашему суверенитету, стабильности и единству нашего общества", — сказал Путин.

Он отметил также, что обстановка в мире далека от стабильной.

"Растет число угроз и рисков, игнорируются нормы международного права, в ход идут все средства: и шантаж, и провокации, экономическое и информационное давление, ставка на радикальные элементы, националистические группировки, попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию и тем самым поставить под полный контроль целые страны", — отметил президент.