Путин: Все считают Трампа исключительно бизнесменом, но он уже политик

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Президент США Дональд Трамп умеет слушать и воспринимать аргументы, но остается при своем мнении по многим вопросам, все считают его исключительно бизнесменом, но уже политик".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал пПрезидент РФ Владимир Путин.

"Он квалифицированный очень человек, он в материале, он слушает, воспринимает аргументы. По некоторым вопросам остается при своем мнении, в том числе, скажем, я уже упоминал по (Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что Трамп является интересным собеседником.

"Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается", — добавил Путин.