Путин: Сложно прогнозировать последствий конфликта на Ближнем Востоке

Последствия конфликта на Ближнем Востоке сложно спрогнозировать, это не могут сделать даже вовлеченные в него участники.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, те, кто вовлечены в конфликт, сами ничего не могут спрогнозировать, но для нас это еще сложнее", - сказал Путин.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам.