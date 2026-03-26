Путин: Сложно прогнозировать последствий конфликта на Ближнем Востоке
- 26 марта, 2026
- 16:40
Последствия конфликта на Ближнем Востоке сложно спрогнозировать, это не могут сделать даже вовлеченные в него участники.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, те, кто вовлечены в конфликт, сами ничего не могут спрогнозировать, но для нас это еще сложнее", - сказал Путин.
По его словам, конфликт на Ближнем Востоке приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам.
