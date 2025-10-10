Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Путин: Россия остается в рамках договоренностей, достигнутых с США на Аляске

    • 10 октября, 2025
    • 16:49
    Россия остается в рамках договоренностей по урегулированию в Украине, достигнутых в ходе саммита на Аляске.

    Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Таджикистане.

    "Это вопрос сложный, требующий дополнительной проработки. Но мы остаемся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась. Мы для себя здесь ничего не меняем - полагаем, что нужно еще что-то доработать с обеих сторон. Но в целом мы остаемся в рамках договоренностей Аляски", - подчеркнул он.

    Он отметил, что это непростые вопросы. "Мы договорились с Дональдом (Трампом, президентом США - ред.) о том, что и мне нужно будет в Москве подумать, поговорить с нашими коллегами, с союзниками тоже, обсудить этот вопрос, и он мне то же самое сказал. Это вопрос сложный, требующий дополнительной проработки", - добавил Путин.

    Владимир Путин США Аляска Дональд Трамп
    Putin: Rusiya ABŞ ilə Alyaskada əldə edilən razılaşmalara sadiq qalır

