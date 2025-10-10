İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:01
    Putin: Rusiya ABŞ ilə Alyaskada əldə edilən razılaşmalara sadiq qalır
    Rusiya Ukraynada nizamlanma üzrə Alyaskada sammit zamanı əldə edilən razılaşmalara sadiq qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Tacikistanda mətbuat konfransında bəyan edib.

    "Bu, əlavə tədqiq edilmə tələb olunan mürəkkəb məsələdir. Lakin biz Ankoricdə baş tutan müzakirə bazasında qalırıq. Biz özümüz üçün burada heç nəyi dəyişmirik. Hesab edirik ki, hər iki tərəfdən daha nəsə işlənməlidir. Amma ümumilikdə biz Alyaska razılaşmaları çərçivəsində qalırıq", - o vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, bunlar sadə məsələlər deyil: "Biz ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə razılaşdıq ki, mənə düşünmək, həmkarlarımızla, müttəfiqlərlə danışmaq, bu məsələni müzakirə etmək lazım olacaq. O da mənə eyni şeyi dedi. Bu mürəkkəb məsələdir".

    Путин: Россия остается в рамках договоренностей, достигнутых с США на Аляске
    Putin: Russia remains within agreements reached with US in Alaska

