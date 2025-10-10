Putin: Rusiya ABŞ ilə Alyaskada əldə edilən razılaşmalara sadiq qalır
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 17:01
Rusiya Ukraynada nizamlanma üzrə Alyaskada sammit zamanı əldə edilən razılaşmalara sadiq qalır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Tacikistanda mətbuat konfransında bəyan edib.
"Bu, əlavə tədqiq edilmə tələb olunan mürəkkəb məsələdir. Lakin biz Ankoricdə baş tutan müzakirə bazasında qalırıq. Biz özümüz üçün burada heç nəyi dəyişmirik. Hesab edirik ki, hər iki tərəfdən daha nəsə işlənməlidir. Amma ümumilikdə biz Alyaska razılaşmaları çərçivəsində qalırıq", - o vurğulayıb.
O qeyd edib ki, bunlar sadə məsələlər deyil: "Biz ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə razılaşdıq ki, mənə düşünmək, həmkarlarımızla, müttəfiqlərlə danışmaq, bu məsələni müzakirə etmək lazım olacaq. O da mənə eyni şeyi dedi. Bu mürəkkəb məsələdir".
Son xəbərlər
17:58
Foto
Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşa həbsxanasında olub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:55
Günay Əfəndiyeva: Hazırda Azərbaycanla Türkmənistan arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədirXarici siyasət
17:54
İlqar Musayev: "Kibertəhlükəsizlik artıq iqtisadi sabitliyin və dayanıqlı inkişafın dayaqlarından birinə çevrilib"İKT
17:48
Eldar Quliyev: Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq olduXarici siyasət
17:44
Kino Agentliyinin Baş direktoru: Azərbaycanda animasiya sahəsində vəziyyət qaneedici deyilİncəsənət
17:43
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Quba"ya qalib gəlibKomanda
17:42
Foto
Azərbaycanda dövlət su kadastrı və elektron su xəritəsi təqdim edilibİnfrastruktur
17:35
Estoniyalı ekspert: "Kibertəhdidlər üçün adekvat hüquqi cavab tədbirləri lazımdır"İKT
17:31