Путин: Россия не собирается нападать на Европу
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 13:54
Россия не намерена нападать на Европу, рассуждения на эту тему являются провокацией или проявлением некомпетентности.
Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается агрессивных планов России в отношении Европы, хочу еще раз подчеркнуть, что это - полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований", - подчеркнул он.
