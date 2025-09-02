    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Путин: Россия не собирается нападать на Европу

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 13:54
    Путин: Россия не собирается нападать на Европу

    Россия не намерена нападать на Европу, рассуждения на эту тему являются провокацией или проявлением некомпетентности.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    "Что касается агрессивных планов России в отношении Европы, хочу еще раз подчеркнуть, что это - полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований", - подчеркнул он.

