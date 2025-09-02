    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Putin: Rusiya Avropaya hücum etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 13:59
    Putin: Rusiya Avropaya hücum etmək niyyətində deyil
    Vladimir Putin

    Rusiya Avropaya hücum etmək niyyətində deyil, bu mövzuda mühakimələr təxribat və ya səriştəsizliyin təzahürüdür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib.

    "Rusiyanın Avropa ilə bağlı təcavüzkar planlarına gəlincə, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu, tamamilə cəfəngiyyatdır və heç bir əsası yoxdur", - o vurğulayıb.

    Rusiya Putin Avropa Hücum
    Rus Versiası Rus Versiası
    Путин: Россия не собирается нападать на Европу
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Putin: Russia has no intention to attack Europe

    Son xəbərlər

    15:33

    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub

    COP29
    15:21

    Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar

    Xarici siyasət
    15:21

    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:21

    Digahda bir nəfər süni sututarında batıb

    Hadisə
    15:20

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıb

    Maliyyə
    15:20

    "Bavariya" hücumçusunu icarəyə verib

    Futbol
    15:19

    Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:17

    Ərdoğan: Zəngəzur dəhlizi məsələsində hər hansı bir problem, fikir ayrılığı yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti