Putin: Rusiya Avropaya hücum etmək niyyətində deyil
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 13:59
Rusiya Avropaya hücum etmək niyyətində deyil, bu mövzuda mühakimələr təxribat və ya səriştəsizliyin təzahürüdür.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib.
"Rusiyanın Avropa ilə bağlı təcavüzkar planlarına gəlincə, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu, tamamilə cəfəngiyyatdır və heç bir əsası yoxdur", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
15:33
Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölübDigər ölkələr
15:28
Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunubCOP29
15:21
Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlarXarici siyasət
15:21
İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcəkDigər ölkələr
15:21
Digahda bir nəfər süni sututarında batıbHadisə
15:20
Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıbMaliyyə
15:20
"Bavariya" hücumçusunu icarəyə veribFutbol
15:19
Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıbİnfrastruktur
15:17