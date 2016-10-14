Путин ратифицировал соглашение о бессрочном размещении авиации в Сирии

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения с Сирией, предусматривающего бессрочное размещение в Сирии российской авиации. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ранее это соглашение одобрили Госдума и Совет Федерации России.

Соглашение было подписано представителями России и Сирии еще в прошлом году, однако его ратификация началась только этой осенью.

В документе оговаривается, что авиагруппа размещена в стране по просьбе правительства Башара Асада, а также фиксируется, что вооружение и топливо для нее будут ввозиться в Сирию на беспошлинной основе.

В соответствии с соглашением состав российской авиационной группы определяется российской стороной по согласованию с властями Сирии.

Также устанавливается, что сирийская сторона не предъявляет никаких претензий России, ее авиагруппе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с их деятельностью.