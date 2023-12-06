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Путин прибыл с визитом в ОАЭ

Путин прибыл с визитом в ОАЭ Президент России Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 13:53
Путин прибыл с визитом в ОАЭ

Президент России Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, встреча начнется с участием делегаций, позднее лидеры продолжат общение тет-а-тет.

По окончании рабочей программы в Абу-Даби Путин отправится в Эр-Рияд. Там у него запланированы переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ушаков отмечал, что президент России приедет в ОАЭ и Саудовскую Аравию с подарками, как предусматривается протоколом и традицией визитов такого рода.

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