Путин прибыл с визитом в ОАЭ

Президент России Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Президент России Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, встреча начнется с участием делегаций, позднее лидеры продолжат общение тет-а-тет.

По окончании рабочей программы в Абу-Даби Путин отправится в Эр-Рияд. Там у него запланированы переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ушаков отмечал, что президент России приедет в ОАЭ и Саудовскую Аравию с подарками, как предусматривается протоколом и традицией визитов такого рода.