Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе

Президент РФ Владимир Путин получил по дипломатическим каналам приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе, Москва его изучает и надеется на контакты с американцами для прояснения деталей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения", - сообщил Песков.

"Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы", - добавил он.