    Путин получил от США приглашение войти в Совет мира по Газе

    Президент РФ Владимир Путин получил по дипломатическим каналам приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе, Москва его изучает и надеется на контакты с американцами для прояснения деталей.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    "Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения", - сообщил Песков.

    "Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы", - добавил он.

    ABŞ Putini Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət edib

