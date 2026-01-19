Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе
Другие страны
- 19 января, 2026
- 13:41
Президент РФ Владимир Путин получил по дипломатическим каналам приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе, Москва его изучает и надеется на контакты с американцами для прояснения деталей.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения", - сообщил Песков.
"Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы", - добавил он.
Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе
