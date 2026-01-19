ABŞ Putini Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət edib
Digər ölkələr
- 19 yanvar, 2026
- 13:56
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin diplomatik kanallar vasitəsilə ABŞ-dən Qəzza üzrə Sülh Şurasının tərkibinə daxil olmaq üçün dəvət alıb.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.
"Doğrudan da, Prezident Putinə diplomatik kanallar vasitəsilə bu Sülh Şurasının tərkibinə daxil olmaq təklif edilib. Hazırda bu təklifin bütün təfərrüatlarını öyrənirik. Bütün nüansları aydınlaşdırmaq üçün ABŞ tərəfi ilə əlaqələrə ümid edirik", - o deyib.
Son xəbərlər
14:07
Cənubi Afrikada avtoqəzada 11 məktəbli ölübDigər ölkələr
14:04
Foto
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin şəxsi heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edibDaxili siyasət
14:00
Azərbaycanda xarici və birgə istehsal filmləri üzrə çəkilmiş xərclər qismən geri ödəniləcəkMədəniyyət siyasəti
14:00
İTV-nin Yayım Şurasına yeni namizədlər müəyyənləşibMedia
13:56
ABŞ Putini Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət edibDigər ölkələr
13:56
"Qarabağ" "Ayntraxt"la matça təyinat alan isveçrəli hakimin idarə etdiyi bütün oyunlarda uduzubFutbol
13:53
İrəvanda Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərdə irəliləyiş olduğunu düşünürlərXarici siyasət
13:53
TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçirMaliyyə
13:46
Foto