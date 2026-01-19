İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 13:56
    ABŞ Putini Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət edib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin diplomatik kanallar vasitəsilə ABŞ-dən Qəzza üzrə Sülh Şurasının tərkibinə daxil olmaq üçün dəvət alıb.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.

    "Doğrudan da, Prezident Putinə diplomatik kanallar vasitəsilə bu Sülh Şurasının tərkibinə daxil olmaq təklif edilib. Hazırda bu təklifin bütün təfərrüatlarını öyrənirik. Bütün nüansları aydınlaşdırmaq üçün ABŞ tərəfi ilə əlaqələrə ümid edirik", - o deyib.

    Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе

