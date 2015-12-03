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    Путин: Некогда стабильные страны Ближнего Востока сейчас разрушены, и мы знаем, кто стоит за этим

    Российские войска сражаются в Сирии прежде всего за Россию

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент России поблагодарил российских военнослужащих за борьбу с терроризмом.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Совету Федерации.

    Президент России отметил, что Россия давно знает, что такое терроризм. В этом плане он перечислил теракты, совершенные в России: "Невозможно победить терроризм силами одной страны. Угроза терроризма нарастает".

    Путин добавил, что некогда стабильные страны Ближнего Востока сейчас разрушены, и "мы знаем, кто стоит за этим".

    Президент сказал, что этих террористов надо встретить прежде всего за рубежом, поэтому и было принято решение отправить войска в Сирию, которые прежде всего сражаются за Россию. По словам В. Путина, террористов надо уничтожать на дальних подступах к России, это законно. 

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