Путин: Некогда стабильные страны Ближнего Востока сейчас разрушены, и мы знаем, кто стоит за этим

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент России поблагодарил российских военнослужащих за борьбу с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Совету Федерации.

Президент России отметил, что Россия давно знает, что такое терроризм. В этом плане он перечислил теракты, совершенные в России: "Невозможно победить терроризм силами одной страны. Угроза терроризма нарастает".

Путин добавил, что некогда стабильные страны Ближнего Востока сейчас разрушены, и "мы знаем, кто стоит за этим".

Президент сказал, что этих террористов надо встретить прежде всего за рубежом, поэтому и было принято решение отправить войска в Сирию, которые прежде всего сражаются за Россию. По словам В. Путина, террористов надо уничтожать на дальних подступах к России, это законно.