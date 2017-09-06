Путин: КНДР скорее будет есть траву, чем откажется от ядерной программы

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что северные корейцы скорее станут "есть траву", чем откажутся от ядерной программы.

Как отмечает Report со ссылкой на The Independent, Путин осудил последние испытания КНДР, однако заявил, что применение против Пхеньяна военной силы является "дорогой к глобальной катастрофе".

Путин заявил, что Москва считает санкции против КНДР "бесполезными и неэффективными". При этом российский лидер отметил, что соседи Севера должны заниматься решением данной проблемы, но не культивировать "военную истерию".

Путин сказал, что все страны, которых затронул кризис на Корейском полуострове, должны "идти по пути сотрудничества", а не сталкиваться с "угрозами уничтожения".