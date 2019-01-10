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    Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

    Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Сирии, в том числе создание конституционного комитета на основе договорённостей, достигнутых во время четырёхстороннего саммита в Стамбуле с участием России, ФРГ, Турции и Франции, который состоялся в октябре 2018 года.

    «Выражено стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования сирийского кризиса», – указано в сообщении.

    Напомним, что в конце декабря 2018 года Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора.

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